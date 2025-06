Jogadores do Bahia ficam na bronca com arbitragem: "Decidiu a partida"

Caio Alexandre durante treino do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A arbitragem foi assunto relevante na derrota do Bahia para o Grêmio, neste domingo, 25, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo após chamada do VAR para a revisão do lance, um pênalti inexistente marcado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo foi mantido e revoltou os tricolores.

Em entrevista após o apito final, Caio Alexandre avaliou positivamente o desempenho do Esquadrão na Arena do Grêmio. No entanto, o volante criticou a marcação da penalidade que decidiu o jogo, afirmando que "todo mundo viu que não foi".

"Sentimento de tristeza pq fizemos um grande jogo. O time criou bastante, trabalhamos a construção de jogo pedida pelo professor, dominar a partida. É sempre ruim falar de arbitragem, mas foi um fator que decidiu a partida. Todo mundo viu que não foi [bem marcado] e ele vendo a imagem não tirou o pênalti", iniciou Caio.

Ainda de acordo com o camisa 19, o elenco tricolor agora precisa virar a página e pensar na partida contra o Internacional, pela Copa Libertadores.

"Temos dois caminhos: de lamentar, o que não vamos seguir, ou encarar o jogo de quarta-feira como o mais importante das nossas vidas. Eu acho que a gente veio para cá com objetivo do triunfo, queríamos hoje e na Libertadores. Não é sentimento de terra arrasada, é sentimento de força que vamos enfrentar um grande adversário e teremos o jogo da nossa vida. Quarta é um grande dia de ser protagonistas e não podemos fugir disso. Todos têm suas responsabilidades e é isso que viemos fazer aqui", finalizou.

Everton Ribeiro também fica na bronca

Quem também comentou sobre a partida foi Everton Ribeiro, outro que criticou as decisões da arbitragem. O meia e capitão do Bahia disse que o pênalti marcado "não foi nada" e sugeriu uma ação da diretoria tricolor.

"É difícil falar da arbitragem. A gente sabia que eles vinham pressionados, em alguns jogos o Grêmio brigando, falando da arbitragem. Parece que sempre quando vem pressionado acaba acontecendo um lance capital. O jogador pisa no Marcos Felipe e não foi nada. Eu deixo para diretoria falar e discutir com quem tem que discutir", lamentou.

Segundo o camisa 10, o Tricolor poderia ter vencido mesmo com o erro da arbitragem. Ele afirma que o time deveria ter caprichado mais na definição dos ataques e marcado gols antes de ser vazado no segundo tempo.

"A gente tem que aprender que quando tem o controle, estamos chegando, tem que matar o jogo logo, fazer o gol, e não dar essa oportunidade do juiz errar e prejudicar a gente. Foi o que a gente cobrou dentro do vestiário, deveríamos fazer melhor porque tivemos a oportunidade e pecamos no último passe e finalização", analisou.

Everton Ribeiro em ação na partida contra o Grêmio | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O próximo compromisso do Bahia é na mesma cidade de Porto Alegre. Na quarta, 28, às 19h, o Esquadrão encara o Internacional no Beira-Rio, em jogo decisivo que vale vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.