Bruno Arleu de Araújo: veja outras decisões polêmicas do árbitro que apitou jogo do Bahia

Os episódios evidenciam a recorrência de decisões controversas envolvendo Bruno Arleu de Araújo - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Pivô da polêmica partida entre Grêmio e Bahia neste domingo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo tem sido protagonista de diversas situações que geraram revolta de torcedores e críticas de clubes e comentaristas. O Esquadrão de Aço foi derrotado por 1 a 0 pelo time gaúcho com gol de pênalti inexistente, marcado pelo dinamarquês Braithwaite.

Abaixo, relembre alguns dos episódios mais marcantes:

Grêmio 1 x 0 Bahia (25 de maio de 2025)

Na 10ª rodada do Brasileirão 2025, Bruno Arleu marcou um pênalti polêmico a favor do Grêmio após contato entre o goleiro Marcos Felipe e o atacante Braithwaite. Mesmo após revisão no VAR, o árbitro manteve a decisão. Comentaristas como PC de Oliveira e Renata Ruel criticaram a marcação, afirmando que não houve infração. O Bahia emitiu nota oficial repudiando a arbitragem e solicitando providências à CBF.

Internacional 0 x 0 Cruzeiro (28 de agosto de 2024)

Bruno Arleu foi criticado por sua atuação no empate sem gols entre Internacional e Cruzeiro. O árbitro aplicou sete cartões amarelos e um vermelho ao time gaúcho, além de marcar um pênalti para o Cruzeiro. Dirigentes do Internacional foram denunciados ao STJD por protestos contra a arbitragem.

Grêmio 1 x 1 Cruzeiro (10 de julho de 2024)

No confronto entre Grêmio e Cruzeiro, Bruno Arleu expulsou o zagueiro Kannemann por falta em Ramiro, sem consultar o VAR. A decisão gerou revolta entre torcedores e dirigentes gremistas.

Sport 1 x 2 Palmeiras (6 de agosto de 2023)

Na partida entre Sport e Palmeiras, Bruno Arleu assinalou dois pênaltis para o time paulista. O segundo, nos acréscimos, foi amplamente contestado, inclusive por comentaristas de arbitragem que consideraram o lance inexistente. A CBF afastou a equipe de arbitragem após o jogo.

Arleu também apitou o clássico GreNal no Brasileirão de 2024 e a escolha, por parte da CBF, desagradou torcedores tanto de Internacional como do Grêmio, justamente por ter tomado decisões contestáveis em jogos da dupla gaúcha.

Esses episódios evidenciam a recorrência de decisões controversas envolvendo Bruno Arleu de Araújo, alimentando debates sobre a qualidade da arbitragem no futebol brasileiro.