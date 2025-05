Bahia mira renovação contratual com Rogério Ceni e Everton Ribeiro

Rogério Ceni e Everton Ribeiro tem contrato até dezembro de 2025 com o Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O técnico Rogério Ceni e o meia Everton Ribeiro devem renovar seu contrato com o Bahia. Com vínculos até o final da atual temporada, o comandante tricolor conversa sobre uma extensão contratual com o clube baiano, que trata a negociação como prioridade para as próximas semanas.

De acordo com o portal ESPN, Ceni é visto com bons olhos pelo City Football Group, que comanda a SAF do Esquadrão de Aço, e o treinador também encara o possível acordo com olhar favorável e deu "sinal verde" para seu empresário conduzir as negociações, tendo em vista que o agente é esperado em Salvador nas próximas semanas para avançar com o novo contrato.

Segundo técnico da 'Era City' no Bahia, Rogério Ceni foi contratado pelo clube em setembro de 2023 e já colecionou momentos marcantes com a camisa tricolor. Além da permanência na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro em 2023, o treinador comandou o time azul, vermelho e branco rumo à classificação para a CONMEBOL Libertadores após 35 anos, em 2024.

Além do treinador, o meia Everton Ribeiro também deve renovar sem contrato com o Tricolor, mas de forma automática, já que as cláusulas contratuais, que garantem um novo acordo ao jogador, deverão ser alcançadas até o término do seu vínculo, que dura até o final de 2025, segundo avaliação interna do clube.

Ainda de acordo com o ESPN, o camisa 10 do Esquadrão de Aço também tem interesse em permanecer no clube baiano. Desde o início da temporada passada vestindo azul, vermelho e branco, o jogador de 36 anos soma dois gols e duas assistências em 27 partidas pelo clube em 2025.