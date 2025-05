Apesar do gol no Ba-Vi, Ceni cobra Michel Araujo: "Ele está abaixo"

Gol de Michel Araújo define clássico e Bahia vence o Vitória na Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Quando o Bahia ainda estava com um a menos em campo, foi o gol heroico marcado por Michel Araújo que trouxe alívio a angústia que pairava no ar da Arena Fonte Nova. O tento, caracterizado pela “raça uruguaia” em lance que contou com um bate e rebate dentro da área rubro-negra, deu a vantagem ao Esquadrão no clássico que caminhava para um desfecho negativo para o lado azul, vermelho e branco.

Isso porque antes do gol, o Bahia dava sinais de exaustão devido a ausência de um jogador durante mais da metade da extensão da partida, e via o Vitória reagir, chegando à meta tricolor com bola na trave, e contando defesas cruciais de Marcos Felipe, além, claro, do gol de empate de Renato Kayser. No entanto, após o tento do camisa 15, o Esquadrão retomou o controle da partida, e viu o rival ter um jogador expulso aos 26 minutos da etapa final, igualando o número de homens em campo.

Com isso, o Tricolor de Aço administrou o resultado, e teve uma chance clara de ampliar o placar no último lance do jogo, mas Luciano Juba mandou a bola para fora, e foi o gol de Michel Araújo que garantiu o triunfo do Bahia em um clássico emocionante. Apesar do gol heroico — o primeiro de Michel Araújo com a camisa tricolor —, o técnico Rogério Ceni cobrou mais entrega do jogador durante a coletiva de imprensa.

Ele pode mais do que entregou até hoje. Vamos ser sinceros. Ele está abaixo Rogério Ceni - comandante tricolor

Para o treinador, Michel pode desempenhar muito mais do que tem mostrado com a camisa do Bahia até o momento, mas destacou que o gol pode servir como um 'recomeço': “Não penso só na parte ofensiva. É no contexto geral. Ele pode proteger uma bola, sustentar em um jogo pesado, um cara de força física e experiência. Não é só pelo gol. O gol é legal porque pode ser um recomeço, um incentivo”.

Alívio

Apesar da cobrança feita pelo comandante tricolor, o meio-campista Michel Araújo celebrou por ter feito seu primeiro gol pelo Bahia, e destacou que o tento tirou um “peso das costas” do grupo.

“É uma felicidade imensa, fazer meu primeiro gol pelo Bahia nesse clássico e dar a vitória. Foi um peso que a gente tirou das costas”, afirmou o uruguaio.

Próximo desafio

Após o triunfo emocionante no clássico, o Bahia volta suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 2, às 19h30, o Tricolor encara o Paysandu na Arena Fonte Nova, em confronto decisivo que define uma vaga nas oitavas de final do principal torneio eliminatório do país.