Áudio do VAR revela motivo da expulsão de Jean Lucas no Ba-Vi; confira

Jean Lucas foi expulso no início do Ba-Vi deste domingo, 19 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

São inúmeras as circunstâncias que podem dar tons de dramaticidade a um clássico. Dentre elas, uma expulsão logo nos primeiros minutos do jogo certamente é uma das principais, e no Ba-Vi deste domingo, 18, foi exatamente o que aconteceu.

Com menos de 5 minutos de jogo, o meio-campista Jean Lucas foi advertido com cartão vermelho direto por golpear o atleta Baralhas, do Vitória, “com uso de força excessiva fora da disputa da bola”, conforme descrito pelo árbitro Ramon Abatti Abel na súmula do jogo.

Veja o lance

Cartão VERMELHO para Jean Lucas, do Bahia.



pic.twitter.com/sUm0edytIj — Diário de Torcedor (@DiarioGols) May 18, 2025

Em campo, o árbitro afirmou que viu o lance, mas alegou que não havia notado um “movimento adicional de força” na disputa. No entanto, após recomendação do VAR, o juiz foi à beira do campo conferir a gravidade do lance. Em análise minuciosa, Ramon Abatti Abel caracterizou a situação como “conduta violenta” do jogador do Bahia.

É um movimento desassociado da jogada. O atleta claramente fecha o punho esquerdo e dá um soco nas costas do adversário fora da disputa. Para mim é uma conduta violenta Ramon Abatti Abel - árbitro do Ba-Vi deste domingo

Durante o momento da expulsão, o árbitro ainda explicou o motivo do cartão vermelho ao camisa 6 do Esquadrão: “Você deu um soco nas costas dele [...] depois olha lá”.

Assista o momento da expulsão

Triunfo na raça e pedido de desculpas

O lance gerou revolta por grande parte da torcida tricolor, que descreveu a atitude do meio-campista como “irresponsável e comprometedora”. No entanto, apesar de passar 70 minutos — Pepê deixou o campo no minuto 71 após expulsão — com um homem a menos, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 1, e afastou qualquer indício de turbulência na temporada.

Nas redes sociais, Jean Lucas pediu desculpa aos companheiros, à comissão técnica e à torcida azul, vermelha e branca: "A fome de vencer um Ba-Vi não pode ser desculpa para um erro desses, que podia ter custado caro para a nossa equipe"

Lição aprendida para não se repetir mais! Sempre juntos afirmou Jean Lucas - jogador do Bahia

Próximo jogo

Após polêmicas e superação, o Bahia não terá muito tempo para comemorar o triunfo e precisa virar a chave para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 2, às 19h30, a equipe comandada por Rogério Ceni recebe o Paysandu na Arena Fonte Nova, em jogo que vale vaga nas oitavas de final do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro.