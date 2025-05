Everton Ribeiro dedica triunfo para torcida do Bahia: "É para eles"

Everton Ribeiro, camisa 10 do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O camisa 10 Everton Ribeiro comentou o triunfo do Bahia por 2 a 1 sobre o Vitória, na Arena Fonte Nova, neste domingo, 18, em jogo marcado pela expulsão precoce do meio-campista Jean Lucas, que deixou o Tricolor com um jogador a menos praticamente toda a partida.

Mesmo com a desvantagem numérica, Everton destacou a atuação segura da equipe e a importância da atuação decisiva do goleiro Marcos Felipe. Para ele, o time soube manter a concentração, criar chances e evitar que o rival tivesse muitas chances de gol.

“Conseguimos jogar, o Marcos Felipe fez um grande jogo, seja com as mãos ou com os pés. É acreditar até o final, conseguimos fazer um belo jogo mesmo com um a menos, envolvemos, criamos chances e não deixamos eles chegarem, porque com um a mais é difícil. Seguimos firme, está todo mundo de parabéns pelo grande triunfo e a nossa torcida mais uma vez nos ajudando até o final”, afirmou o camisa 10.

Everton também exaltou a energia da torcida tricolor, que, segundo ele, foi fundamental para o desempenho do time em campo, especialmente diante das dificuldades impostas pela expulsão logo no início da partida.

“A disposição é sempre maior porque a gente olha para a torcida e escutamos eles incentivando, pulando, passando essa vibração e a gente consegue fazer coisas que muitos não acreditam, principalmente por estarmos dentro de casa com um a menos desde o primeiro minuto. Esse triunfo também é para eles, muito que a gente fez dentro de campo é por causa deles e para eles, essa sinergia que existe entre nós e a torcida é muito importante", concluiu.