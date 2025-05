Marcos Felipe celebra triunfo como melhor em campo no clássico Ba-Vi

Marcos Felipe, goleiro do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Eleito o melhor jogador do clássico Ba-Vi neste domingo, 18, o goleiro Marcos Felipe celebrou o triunfo do Bahia por 2 a 1 sobre o Vitória, na Arena Fonte Nova, com um discurso de pés no chão e foco total nas próximas decisões do Tricolor.

Bastante criticado recentemente, sobretudo pelo gol sofrido na derrota para o Atlético Nacional, na quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, em Medellín, o camisa 22 deu uma volta por cima no clássico. Após a partida, Marcos Felipe destacou a importância de vencer o Ba-Vi e pregou concentração total na sequência da temporada.

"Ganhar clássico é muito bom, traz ânimo e confiança com certeza, mas antes do Internacional nós temos a decisão contra o Paysandu, então é pensar jogo a jogo. Sabemos que a partida da Libertadoes também é importante, mas é pensar com calma para que na quarta-feira a gente consiga a classificação", afirmou o camisa 22.

Sobre a defesa difícil que fez em uma jogada de perigo do Vitória, o goleiro analisou do lance e aproveitou para responder às críticas que vem recebendo nos últimos dias.

"Não. Eu fiz o que eu consegui fazer no momento e não vi a saida da bola, eu fiz o melhor que dava para fazer. O gramado com lama, o que é mais difícil, mas graças à Deus eu consegui fazer a defesa para que nós não tomassemos o gol. Sigo trabalhando, as críticas fazem parte, isso faz com que eu venha crescer, eu não baixo a cabeça em nenhum momento", concluiu.