Pediu desculpas! Jean Lucas desabafa sobre expulsão no clássico Ba-Vi

Jean Lucas, meio-campista do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após ser expulso logo aos dois minutos de jogo no clássico Ba-Vi deste domingo, 18, o meio-campista Jean Lucas usou as redes sociais para se manifestar sobre o lance e o triunfo do Bahia por 2 a 1 sobre o Vitória, na Arena Fonte Nova.

Em uma postagem no Instagram, o camisa 6 destacou o orgulho pelo resultado conquistado mesmo com a desvantagem numérica e exaltou a união do grupo tricolor. Além disso, o atleta pediu desculpas pela expulsão, que fez o Tricolor jogar com um a menos desde o início do jogo.

"Estou muito orgulhoso pelo triunfo de hoje, em um jogo difícil, que só mostrou mais uma vez que a união do nosso grupo é sem igual e pode nos levar longe em busca dos nossos objetivos. Gostaria de aproveitar e publicamente pedir desculpas aos meus companheiros, à comissão técnica e ao torcedor tricolor pela expulsão hoje", afirmou.

"A fome de vencer um Ba-Vi não pode ser desculpa para um erro desses, que podia ter custado caro para a nossa equipe. Lição aprendida para não se repetir mais! Sempre juntos", concluiu nas redes sociais.

Apesar da expulsão logo no início, o Bahia conseguiu manter a vantagem e venceu o clássico, entrando no G-6 do Campeonato Brasileiro.