Jean Lucas dá soco em Baralhas e vira a expulsão mais rápida do Brasileirão

Momento do cartão vermelho para Jean Lucas - Foto: Reprodução I X

A emoção que caracteriza todo Ba-Vi foi ainda mais intensa no clássico deste domingo, 18, pela nona rodada do Brasileiro.Com apenas dois minutos de jogo, o árbitro de vídeo já foi acionado, e o Bahia recebeu a missão de jogar quase noventa minutos com um jogador a menos na expulsão mais rápida do Brasileirão 2025.

Em uma dividida de bola com Baralhas, Jean Lucas deu um soco nas costas do volante adversário, resultando na primeira grande confusão do jogo. O árbitro Ramon Abatti Abel, então, chamou o VAR para analisar o lance, em meio a muitos pedidos do capitão tricolor Everton Ribeiro.

Revendo o lance, o juiz voltou para o campo expulsando Jean Lucas, que não aceitou o cartão vermelho da melhor forma. Na saída, Danilo tentou acalmar o parceiro de time, que chutou com força um microfone posicionado à beira das quatro linhas.

Com a perda de um jogador logo no início do jogo, o técnico Rogério Ceni se sentou no banco do Esquadrão, conversando com o auxiliar técnico e revendo os planos de jogo do time tricolor.

Antes do Ba-Vi, a expulsão mais rápida do Brasileirão desta temporada havia sido de Jonathan Jesus, do Cruzeiro, aos 19:42 na derrota para o Inter por 3 a 0.