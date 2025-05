Confira as escalações de Bahia e Vitória para o Ba-Vi

Bahia e Vitória - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Os titulares que entrarão em campo defendendo Bahia e Vitória no clássico deste domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, já foram definidos, e chegam com novidade e mudança de ambos os lados.

Voltando de lesão, o Bahia contará com Gilberto nos onze iniciais, enquanto Marcos Felipe mantém sua posição no gol mesmo com a volta do goleiro Ronaldo do departamento médico. Já Lucho Rodríguez fará seu retorno à titularidade na partida contra o Vitória.

Do lado do Leão da Barra, vale ressaltar a titularidade de Renato Kayzer, recém-chegado que emplacou dois gols pelo Rubro-Negro já no jogo de estreia, caindo nas graças da torcida do Vitória.

Os times se enfrentam pela nona rodada do Brasileirão no clássico de número 503º na história da rivalidade.

Confira as escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Éverton Ribeiro e Cauly; Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho; Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ryller, Baralhas e Ronald; Wellington Rato, Renato Kayzer e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.