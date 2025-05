Com tático, Vitória finaliza preparação para o Ba-Vi de número 503

Técnico Thiago Carpini comanda treino final do Vitória para o Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória está pronto para o clássico Ba-Vi de número 503, marcado para este domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Nas atividades deste sábado, 17, no CT Manoel Pontes Tanajura, os jogadores iniciaram os trabalhos com exercícios de ativação comandados pelo preparador físico Caio Gilli. Em seguida, o técnico Thiago Carpini conduziu o treino apronto, onde aplicou os ajustes táticos e aprimorou jogadas de bola parada.

Vale salientar que a equipe terá um desfalque de peso. O meia Matheuzinho foi expulso na partida contra o Vasco da Gama e cumprirá suspensão. Na condição de dúvida, o lateral-direito Raul Cáceres segue em observação, devido a um problema muscular na coxa esquerda.

Em contrapartida, o centroavante Renato Kayzer, poupado do jogo contra o Cerro Largo-URU pela Copa Sul-Americana, estará à disposição e pode começar entre os titulares.

Com isso, Thiago Carpini deve escalar o Vitória com Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Ronald [Wellington Rato]; Gustavo Mosquito [Erick], Janderson e Renato Kayzer.

O Vitória relacionou 23 atletas para a partida. O grupo já está concentrado na chácara Vidigal Guimarães, em regime de concentração total para o confronto.

O Leão da Barra é o 14º colocado, com nove pontos, e mira se afastar da zona de rebaixamento. Perto do G-6, o Esquadrão de Aço está na 8ª posição na tabela com 12 somados.