Matheuzinho é expulso e desfalca o Vitória no clássico Ba-Vi

Matheuzinho, meia do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória terá um desfalque de peso no primeiro classico Ba-Vi do Campeonato Brasileiro 2025. O meia Matheuzinho recebeu o cartão vermelho no jogo contra o Vasco, neste sábado, 10, e terá que cumprir suspensão no próximo compromisso do Rubro-Negro na competição, contra o Bahia, no próximo domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova.

O camisa 30 do Leão da Barra deixou o campo mais cedo após acertar, com uma cotovelada, o meio-campista Pulinho, do Cruzmaltino. No gramado, o árbitro Wilton Pereira Sampaio havia punido o atleta do Vitória apenas com cartão amarelo, mas o juiz mudou a cor da punição após análise do árbitro de vídeo.

Confira o lance da expulsão:

A ausência do meia fez falta para o Rubro-Negro até o segundo tempo, mas a postura da equipe mudou na volta do intervalo. Com um jogador a menos, o Rubro-Negro virou para cima do Vasco e, com dois gols do estreante Renato Kayzer, somou três pontos no Campeonato Brasileiro.