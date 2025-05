Na raça! Vitória supera expulsão e vence o Vasco de virada no Barradão

Renato Kayzer marcou dois gols em sua estreia pelo Vitória - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Foi no sofrimento e na superação. Neste sábado, 10, o Vitória venceu de virada o Vasco por 2 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando com um homem a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo, o Leão saiu atrás no placar, mas buscou forças, empatou o confronto na segunda etapa e virou o jogo com dois gols do estreante Renato Kayzer, sendo o tento decisivo aos 44 minutos no segundo tempo. O resultado, inclusive, encerra uma sequência de cinco partidas sem vencer.

O Leão iniciou melhor a partida e criava boas chances para abrir o placar, mas perdeu Matheuzinho, que deixou o campo mais cedo após arbitragem flagrar cotovelada no meia Paulinho Paula, e, com um homem a menos, somente assistiu o Cruzmaltino jogar até o final da primeira etapa. Aos 42 minutos, o artilheiro Veggeti aproveitou o cruzamento de Lucas Piton e colocou o clube carioca em vantagem.

Mesmo em desvantagem numérica, o Vitória voltou com postura corajosa no segundo tempo. Em lance de bola parada, o zagueiro Edu desvia de cabeça e, após rebote do goleiro Léo Jardim, o atacante Renato Kayzer estava no lugar certo e na hora certa para deixar o jogo empatado.

Já aos 44 do segundo tempo, após pressão do Leão, a bola sobrou novamente para Kayzer, que não perdoou e marcou seu segundo gol na partida, garantindo a vitória para o Leão da Barra. Recuperado de lesão na coxa, o artilheiro esperou 38 dias desde que foi anunciado pelo Vitória até estrear com a camisa do Leão.

Com o triunfo, o clube chegou aos nove pontos e subiu para a 13ª colocação, saindo da zona de rebaixamento. Já o Vasco, que foi comandado pelo técnico interino Felipe 'Maestro', segue ameaçado com sete pontos, em 17º colocado.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave para a Sul-Americana e enfrenta o Cerro Largo, no Uruguai, na quarta-feira, 14, às 21h. Pelo Brasileirão, a equipe tem pela frente o clássico Ba-Vi contra o Bahia, no próximo domingo, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova.