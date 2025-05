Mais um! Atacante desfalca o Bahia no jogo contra o Flamengo

- Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Entre contusões e suspensões, o Bahia, repleto de desfalques, vai ter que se virar no Maracanã para enfrentar o Flamengo, e a extensa lista de baixas acaba de ganhar um novo nome: Ademir. O atacante sofreu uma lesão múscular e não foi relacionado para o duelo de logo mais, às 21h, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Além do camisa 7, a lista de convocados do técnico Rogério Ceni não conta com os meio-campistas Caio Alexandre e Erick, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além de Ronaldo, Santiago Arias, Gilberto e Kanu, que se recuperam de suas respectivas contusões.

Apesar dos desfalques, o Bahia também terá duas novidadas entre os relacionados que podem ganhar minutos no jogo contra o Flamengo. Pivetes de Aço, o atacante Ruan Pablo, que defendeu o time sub-17 na final da Copa do Brasil, e Kauã Davi, estão entre os 24 jogadores que viajaram para o Rio de Janeiro.

Confira a lista completa:

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Gabriel Souza;

Laterais: Kauã Davi, Luciano Juba e Iago BorduchI;

Zagueiros: David Duarte, Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Fredi;

Meio-campistas: Cauly, Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Jean Lucas, Vitinho, Michel Araujo, Acevedo, Rezende;

Atacantes: Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez, Ruan Pablo, Erick Pulga e Willian José.