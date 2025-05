Bahia disputa Campeonato Baiano de Vôlei de Praia neste sábado

- Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia segue se destacando no vôlei de praia e retorna à arena em busca de mais conquistas neste sábado, 10. O Tricolor entra em ação na 2ª etapa do Campeonato Baiano, que será realizada na Arena Evo, localizada no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. A competição começa às 8h e a entrada é gratuita para o público.

No Aberto feminino, o time será representado pelas duplas campeãs da primeira etapa, Lívia e Bulcão, além de Ana Clara e Lunna. O time conta ainda com a presença de Yara, que jogará ao lado de Sofia. Já no sub-19 feminino, a promessa é a jogadora Lunna, que formará dupla com Suane para defender o manto tricolor.

A trajetória do Bahia na modalidade já inclui importantes conquistas. Veja mais recentes:

Campeão do Aberto feminino da 1ª etapa do Campeonato Baiano (Lívia/Bulcão);

Campeão do Aberto masculino da 1ª etapa do Campeonato Baiano (Moisés e Juca);

3º lugar do Aberto masculino da 2ª etapa do Circuito Brasileiro (Moisés e Juca);

3º lugar do Aberto masculino da 3ª etapa do Circuito Brasileiro (Moisés e Matheuszinho);

3º lugar do Aberto feminino da 1ª etapa do Campeonato Baiano (Yara e Sofia).

Na categoria Masculino Sub-21, do vôlei de quadra, o Tricolor conquistou um triunfo importante sobre o Vitaliza-PE por 2 a 1 (parciais de 23-25, 25-17 e 25-16), avançando para a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O próximo desafio será neste sábado, 10, às 12h30, contra o Apade-PA, com a vaga nas quartas de final em jogo.