Jean Lucas alcança marca histórica com o Bahia na Libertadores

Jean Lucas tem 3 gols com a camisa do Bahia na Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

As noites de Copa Libertadores da América de fato são especiais para a torcida azul, vermelha e branca, que esperou muitos anos para viver essa experiência. Na liderança do “Grupo da Morte” da competição, o Esquadrão tem chances reais de classificação, mesmo com a chave “embolada” faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos.

Dentro de campo, apesar da derrota na última rodada, o elenco tricolor tem feito jus a essa “obsessão” dos torcedores. Algumas peças do grupo têm se destacado nos jogos do certame, como é o caso de Willian José (2 gols e 1 assistência), Pulga (1 gol e 2 assistências) e Ademir (2 gols), no entanto, um jogador em específico tem chamado atenção: trata-se de Jean Lucas.

Com números mais modestos em relação à temporada passada — quando viveu seu ano mais artilheiro, com 9 gols e 6 assistências —, o camisa 6 tem sido decisivo na ‘Glória Eterna’, e alcançou uma marca histórica com a camisa tricolor na partida contra o Nacional, na última quarta-feira, 7.

Com o gol marcado, o meio-campista igualou-se a Osmar como o segundo maior artilheiro do Bahia na história da Libertadores, ambos com três bolas na rede na competição. Além disso, Jean Lucas está entre os principais goleadores da atual edição do torneio.

Veja os maiores artilheiros do Bahia na Libertadores:

1º - Charles: 6 gols;

2º - Osmar e Jean Lucas: 3 gols;

3º - Gil Sergipano, Zé Carlos, Willian José e Ademir: 2 gols.

"Vamos construir coisas lindas"

Em coletiva realizada nesta sexta-feira, 9, o camisa 6 do Bahia afirmou que se sente feliz por alcançar metas importantes com a camisa tricolor:"Eu vim para cá com o pensamento de construir coisas. E a gente vem construindo coisas muito lindas aqui no Bahia. Eu acho que venho fazendo os gols, não como ano passado, mas eu não sou atacante, eu tenho que contribuir para o grupo, para o Rogério, em outras funções. Então, só podendo estar dentro de campo ajudando, eu acho que isso é muito importante".

Feliz por estar alcançando metas e vamos construir coisas lindas durante o ano Jean Lucas - meio-campista do Bahia