Bahia enfrenta o Flamengo tentando quebrar cinco tabus diferentes

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Precisando vencer para adicionar mais um capítulo na sua ascensão na tabela do Campeonato Brasileiro, o Bahia terá que superar um adversário que tem sido um verdadeiro carrasco nos últimos anos: o Flamengo. Se vencer do clube carioca no próximo sábado, 10, às 21h, no Maracanã, pela oitava rodada da competição, o Esquadrão de Aço vai quebrar ao todo cinco tabus diferentes, que representam uma grande vantagem rubro-negra no retrospecto entre as equipes.

Com 11 derrotas consecutivas diante do Flamengo, o Bahia bateu o Rubro-Negro pela última vez em 2019, quando Gilberto marcou os três gols do triunfo tricolor, na Arena Fonte Nova. O retrospecto fora de casa, no entanto, é ainda mais vantajoso para o clube carioca.

O Esquadrão de Aço bateu o Rubro-Negro fora de casa pela última vez hás 13 anos, pelo Brasileirão de 2011, quando Titi, Dodô e Souza balançaram as redes em pleno estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O confronto terminou em 3 a 1.

Jogadores do Bahia comemorando triunfo sobre o Flamengo em 2011 | Foto: Divulgação

Se contar apenas jogos sediados no Maracanã, palco do duelo deste sábado, a vantagem fica ainda mais simbólica, já que o Bahia venceu o clube carioca pela última vez no Estádio Jornalista Mário Filho há 29 anos, no Campeonato Brasileiro de 1996. Nesse palco, entretanto, o Tricolor voltou a vencer o Botafogo, em 2014, por 3 a 2.

Além disso, o técnico Rogério Ceni também terá que esquecer o passado para conquistar um resultado positivo no Brasileirão. O atual comandante tricolor nunca venceu o Flamengo como treinador, com 15 derrotas em 15 jogos por Bahia, São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro.

Rogério Ceni, técnico do Bahia | Foto: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Defendendo o Esquadrão, Ceni enfrentou o clube carioca quatro vezes e sofreu derrotas em todas elas. Além disso, o Flamengo eliminou a equipe azul, vermelha e branca nas quartas de final da Copa do Brasil da temporada passada.

Confira os cinco tabus que o Bahia terá que quebrar no Maracanã neste sábado, 10:

1. Rogério Ceni nunca ganhou do Flamengo, com 15 jogos e 15 derrotas

2. 13 anos sem ganhar do Flamengo fora de casa (Flamengo 0 x 1 Bahia - Brasileirão 2011)

3. 11 jogos sem ganhar do Flamengo (Bahia 3 x 0 Flamengo - Brasileirão 2019)

4. 11 anos sem ganhar no Maracanã (Botafogo 2x3 Bahia, Brasileirão 2014)

5. 29 anos sem ganhar do Flamengo no Maracanã (Flamengo x 0x1, Brasileirão 1996)