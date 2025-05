Derrota do Bahia quebra invencibilidade de Ceni na Libertadores

Rogério Ceni nunca havia perdido uma partida como treinador na Libertadores - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Com uma história extensa na maior competição do continente sul-americano — terceiro brasileiro com mais jogos no certame (90) e campeão em 2005 —, após aposentar as chuteiras e decidir trilhar o seu caminho como técnico, Rogério Ceni levou para a beira do campo sua experiência na Libertadores.

Desde que virou treinador, Ceni já havia disputado 15 jogos na competição, sob o comando de dois times diferentes — Flamengo e Bahia. Até então, o histórico era favorável ao comandante: 7 vitórias e 8 empates, ou seja, invicto na Libertadores. No entanto, no 16º jogo como treinador, a derrota por 3 a 1 para o Nacional, nesta quarta-feira, 8, acabou com a invencibilidade histórica de Rogério Ceni.

Além disso, o resultado marcou o primeiro revés do Bahia em casa na história da competição, e fez o tricolor perder a oportunidade de se aproximar de uma vaga antecipada na fase mata-mata da Libertadores.

Veja o histórico de Rogério Ceni como treinador na Libertadores:

Jogos: 16;

Vitórias: 7;

Empates; 8;

Derrotas: 1.

Mesmo com revés, Ceni mantém foco na classificação do Bahia

O revés saiu do planejamento elaborado pelo clube, mas ainda com a liderança do Grupo F, e com mais de um cenário para a classificação, o treinador garantiu que apesar do sofrimento na reta final, a meta é classificar o Bahia para a próxima fase da Libertadores.

Próximo jogo

Após ter uma marca pessoal derrubada, o técnico Rogério Ceni agora está do outro lado da moeda e vai tentar superar um tabu histórico neste sábado, 10. Contra o Flamengo, às 21h, no Maracanã, Ceni vai tentar vencer a equipe carioca pela primeira vez como treinador. Ao toda, são 15 derrotas em 15 partidas no histórico do confronto. O último revés aconteceu em outubro de 2024, também pelo Campeonato Brasileiro.