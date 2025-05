Willian José critica postura do Bahia após derrota na Libertadores

Willian José, atacante do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a dura derrota por 3 a 1 para o Nacional-URU, na Arena Fonte Nova, o atacante Willian José foi um dos primeiros jogadores do Bahia a se pronunciar na zona mista. Para ele, o time errou na estratégia logo após abrir o placar, quando a equipe "foi para frente" enquanto deveria ter controlado mais o jogo.

“Quando fizemos o gol, acho que o time queria todo ir para frente, quando a gente teria que controlar mais o jogo. Até falei com o Pulga para ele fazer o simples. Um jogo difícil porque a gente queria sair daqui com o triunfo e conseguir a classificação, mas tem dois jogos ainda. Vamos continuar trabalhando”, avaliou o camisa 9.

O Tricolor saiu na frente com Jean Lucas, logo no início do segundo tempo, mas viu os uruguaios virarem o placar com gols de Lucas Morales, Nico López e Julian Millán. Com o revés, o Bahia perdeu a chance de encaminhar sua classificação às oitavas da Libertadores, embora ainda seja líder com sete pontos.

Questionado sobre a derrota, Willian José reconheceu a frustração com o resultado e avaliou o resultado como "duro." Além disso, o centroavante destacou que não há tempo para lamentações.

"Foi uma dura derrota hoje, a gente não queria sair daqui com a derrota, mas faz parte do futebol, cedo ou tarde isso ia acontecer. Conseguimos começar o segundo tempo ganhando, era o que a gente queria, mas depois que fizemos o gol não conseguimos jogar, e isso dificultou muito. Não tem tempo para ficar se lamentando, tem jogo importantíssimo sábado e vamos tentar conseguir o triunfo lá no Rio de Janeiro", concluiu.

O Bahia volta a campo no próximo sábado, 10, quando enfrenta o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.