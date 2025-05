“Vai fazer frente com todo mundo”, diz torcedor sobre Bahia na Liberta

Adilson Daltro Martins, de 82 anos - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Nesta quarta-feira, 7, o Bahia recebe o Nacional-URU na Arena Fonte Nova, em duelo pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Confiante após a vitória fora de casa sobre o mesmo adversário, os torcedores tricolores estão otimistas em relação à classificação para a próxima fase.

Para Adriane Bonfim de Jesus, de 39 anos, o apoio da torcida será fundamental mais uma vez para o triunfo. Além disso, a torcedora destacou a vitória sobre o clube uruguaio fora de casa e projetou o time sendo "levantado" mais uma vez pela Nação Tricolor.

"Se o Bahia fizer um bom jogo e, mesmo dependendo do próximo resultado, a gente está confiante. Se a gente bateu o Nacional lá dentro, imagine em casa, deixa eles ficarem na vontade, a torcida vai vibrar, vai ter chuva de papelzinho picado, a torcida levanta o time", disse.

O técnico Rogério Ceni optou por deixar o atacante Lucho Rodríguez no banco de reservas e escalar Willian José entre os titulares. Questionada sobre a escolha, Adriane lamentou o uruguaio, "o melhor jogador em campo" segundo ela, não começar jogando.

O Bahia vem a campo com: Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José.



"Eu acho que ele fez uma péssima escolha, colocando o melhor jogador no banco. Ele está sabendo rolar a bola e finalizar, ele está sendo o melhor jogador em campo."

Já Adilson Daltro Martins, de 82 anos, também falou com confiança sobre o bom momento do Tricolor. Acompanhando o clube desde sempre, o torcedor acompanhou o Bahia na Libertadores de 1989 e celebrou ver o Esquadrão novamente "na elite do futebol brasileiro".

"O Bahia com o poder, a força que ele está tendo, não sei se é o Senhor do Bonfim que está empurrando esse Bahia para frente, vamos sair daqui com a vitória, 2 a 0 hoje. Estamos confiantes, pode ter certeza que o Bahia vai se classificar. O Bahia hoje é um time grande, que está na elite do futebol brasileiro e talvez mundial. Pode ter certeza que o Bahia está no lugar que ele merece e vai fazer frente com todo mundo", concluiu Adilson.