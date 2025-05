Confiante, uruguaio vê tradição do Nacional como trunfo sobre o Bahia

Gabriel, de 27 anos de idade - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Apesar do Nacional ser lanterna do Grupo F da Libertadores, os torcedores uruguaios confiam no clube para conquistar um bom resultado diante do Bahia e voltar a sonhar com a classificação. Entre eles, Gabriel, de 27 anos, que veio à Salvador para apoiar a equipe, reconhece a qualidade do Esquadrão, mas aposta na tradição uruguaia na competição continental.

"O Nacional tem que tentar ganhar, o Bahia, para mim, é um time melhor, melhor armado, com outra economia, mas o Nacional é histórico, sabe jogar esse tipo de partida, sabe jogar Libertadores e no exterior. Desde que mudou o técnico, se viu outro time, outra energia, outra atitude", disse o torcedor.

Empolgado com a atual fase da equipe, Gabriel também destacou o desempenho individual de Lucas Villaba, atleta que "vai jogar na Europa em alguns anos" de acordo com o próprio. Além disso, o torcedor projetou uma partida "equilibrada" na Arena Fonte Nova.

"O Nacional tem alguns jogadores. Sim, Lucas Villalba, que para mim é um dos melhores jogadores que hoje em dia está jogando na América. Lucas Villalba, lembrem-se desse nome, vai jogar na Europa em alguns anos. Eu acho que o Nacional hoje em dia está muito bem. Linha de cinco é um pouco defensivo, mas o Nacional pode se sair muito bem. Acho que vai ser um jogo equilibrado", afirmou.

Além da expectativa pelo jogo, Gabriel aproveitou para comentar a experiência turística e o clima receptivo que encontrou em Salvador.

"Temos um ponto de encontro, mas preferimos vir direto para aqui, porque fica mais perto do hotel onde nós estamos e é uma zona muito tranquila, zero problemas e zero violência. Nós já visitamos muito lugares, Argentina, Peru, outros lugares de Brasil, que tinham muita violência. Mas aqui está em outra sintonia, as pessoas são muito tranquilas, foram muito prazerosas com a gente", concluiu.

Bahia e Nacional se enfrentam às 19h, na Arena Fonte Nova.