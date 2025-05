Embolado! Veja como ficou grupo do Bahia após derrota na Libertadores

Bahia perdeu por 3 a 1 para o Nacional - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia perdeu a chance de encaminhar sua classificação para a próxima fase da Libertadores ao sofrer a virada por 3 a 1diante do Nacional, na Arena Fonte Nova. Com o revés, o Tricolor se manteve na liderança, mas agora 'flerta' com a possibilidade de ser ultrapassado pelo Internacional, atual segundo colocado.

O clube uruguaio chegou à Salvador lanterna da chave, mas retornará para casa na terceira colocação com quatro pontos em quatro rodadas e com o sonho da vaga no mata-mata mais do que vivo.

Outro brasileiro do grupo, o Internacional pode voltar à liderança se vencer o lanterna Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta-feira, 8, em Medellin. O duelo se inicia às 21h30, no Estádio Atanasio Girardot.

Veja como ficou o Grupo F da Libertadores:

Grupo F da Libertadores | Foto: Reprodução | Conmebol

O Bahia volta a campo pela competição continental no dia 14 de maio, contra o Atlético Nacional, às 19h, também em Medellin, pela quinta rodada da fase de grupos. Por fim, o Tricolor fecha sua participação nesta etapa diante do Internacional, no Beira-Rio, no dia 28 de maio, às 19h, pela última rodada.