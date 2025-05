Bahia perdeu, e agora? Veja os cenários para a classificação tricolor

Bahia perde para o Nacional e vê Grupo F ficar "embolado" - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Os mais de 43 mil torcedores azuis, vermelhos e brancos que estiveram presentes na Arena Fonte Nova na noite desta quarta-feira, 7, deixaram o estádio de forma melancólica. O grito de gol até veio, mas a frustração tomou conta logo na sequência. Em partida que poderia encaminhar a classificação às oitavas de final da Libertadores, o Bahia deixou a desejar e perdeu de virada para o Nacional, “embolando” a classificação do Grupo F do certame.

Apesar da derrota por 3 a 1, o Esquadrão ainda lidera o considerado “Grupo da Morte” da Libertadores, mas pode ver a 1ª colocação ir por água abaixo nesta quinta-feira, 8. Isso porque o Internacional entra em campo contra o Atlético Nacional, em Medellín, na Colômbia, e em caso de vitória colorada, a equipe de Rogério Ceni cai para o 2º lugar. No entanto, o resultado pode não ser tão ruim para o Tricolor de Aço na busca pela classificação.

Na configuração atual do grupo, o Bahia lidera a chave com 7 pontos em 4 jogos e saldo de gols zerado, podendo alcançar até 13 pontos nos dois jogos restantes. Já o Internacional vem na segunda posição, com 5 pontos somados e saldo positivo de 3 gols, ainda com três partidas para disputar, o que lhe permite alcançar 14 pontos no total. Em terceiro lugar aparece o Nacional, que possui 4 pontos em 4 jogos, com 2 gols de saldo negativo, ainda podendo atingir 10 pontos. Já o Atlético Nacional é o lanterna no momento, com 3 pontos em 3 partidas e saldo de -1, mas com possibilidade de chegar a 12 pontos

Com dois jogos restantes para o fim da fase de grupos da ‘Glória Eterna’, o Bahia tem seis cenários possíveis para classificação.

Confira:

1. Bahia vence os 2 jogos (vs. Atlético Nacional e Internacional)

Bahia chega a 13 pontos e se classifica com certeza, podendo até ser 1º lugar.

Só ficaria em 2º se o Internacional vencer seus outros 2 jogos (chegando a 14 pontos).

Situação: Classificado.

2. Bahia vence 1 jogo e empata outro (4 pontos a mais, total de 11)

Chega a 11 pontos. Também se classifica com alta probabilidade, pois:

Nacional só pode chegar a 10.

Atlético Nacional só ultrapassa se vencer todos os 3 jogos (cenário difícil).

Inter precisaria vencer duas partidas (chegando a 11) e teria que empatar com o Bahia, o que deixaria os dois com 11 — decisão iria para saldo de gols (atualmente o Inter tem vantagem).

Situação: Classifica-se na maioria dos cenários, pode depender do saldo.

3. Bahia vence 1 e perde 1 (3 pontos a mais, total de 10)

Chega a 10 pontos.

Precisa torcer contra Atlético Nacional e/ou Nacional.

Se Nacional vencer apenas 1 (chega a 7 ou 8), Bahia se classifica.

Se Atlético Nacional vencer só 1 ou 2, Bahia pode avançar.

Se Internacional vencer 2 e perder para o Bahia, também chega a 11 e Bahia com 10 — Bahia seria 2º.

Empate triplo com 10 pontos é possível, e o critério será saldo de gols.

Situação: Possível classificação, mas depende de outros resultados.

4. Bahia empata os 2 jogos (2 pontos a mais, total de 9)

Chega a 9 pontos.

Risco alto de eliminação, pois:

Nacional pode ultrapassar se vencer ambos os jogos (chega a 10).

Atlético Nacional pode chegar a 9 ou mais com 2 vitórias.

Inter, com apenas 1 vitória e 2 empates, já chega a 9.

Situação: Depende fortemente de combinação de resultados e saldo. Alto risco.

5. Bahia empata 1 e perde 1 (1 ponto a mais, total de 8)

ou

6. Bahia perde os 2 jogos (permanece com 7 pontos)

Altíssimo risco de eliminação:

Inter pode chegar a 11, Nacional a 10, Atlético Nacional a 12.

Com 8 ou 7 pontos, o Bahia provavelmente fica fora, a não ser que os adversários também tropecem muito.

Poderia brigar por vaga na Sul-Americana, ficando em 3º.

Situação: Classificação muito improvável.