Ceni critica postura do Bahia após gol: “Arriscamos demais”

Bahia perdeu para o Nacional de virada - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Uma noite para esquecer na Arena Fonte Nova. Líder do "Grupo da Morte" da Copa Libertadores, o Bahia entrou em campo nesta quarta-feira, 7, podendo encaminhar a classificação às oitavas de final da competição. Na teoria, a festa estava armada, mas na prática, o resultado foi outro: derrota dolorosa e inesperada para o Nacional.

Diante de 43 mil torcedores tricolores, o triunfo parecia estar próximo após o gol de Jean Lucas — o terceiro do jogador na Libertadores — no comecinho da etapa final. No entanto, a postura do time depois de abrir o placar foi crucial para o resultado final.

Jean Lucas abriu o placar do jogo | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com um tento de vantagem, a equipe comandada por Rogério Ceni subiu ao ataque para buscar o segundo gol e acabou expondo carências, e em um lance de desatenção em cobrança de escanteio, o Nacional empatou o jogo. A partir dali, o Esquadrão teve uma queda brusca de desempenho durante aproximadamente 12 minutos, e “assistiu” a virada do time uruguaio, que deu o golpe final nos minutos finais da partida ao marcar o terceiro gol.

Para o treinador tricolor, faltou calma aos jogadores. Segundo ele, o time precisava ter mais serenidade e trabalhar melhor a bola após o primeiro gol: “Nós nos perdemos por oito ou dez minutos. Faltou energia para voltar e se reposicionar, fomos com muita gente para o ataque, não precisava disso [...] Arriscamos demais no momento errado”.

Pagamos o preço pelo risco que corremos Rogério Ceni - treinador do Bahia

Revés pode afetar a sequência do Bahia?

Apesar do resultado negativo, o técnico Rogério Ceni adotou a mesma postura do atacante Willian José quanto ao psicológico do time para a sequência da competição — onde vai precisar buscar a classificação em dois jogos fora de casa — e descartou lamentações. Segundo o comandante tricolor, não é porque o Bahia perdeu que “só” agora a sequência ficará complicada.

“A nossa sequência já vem dura há muito tempo, não é agora que vai ficar dura. Talvez pela derrota o impacto agora seja maior. Vamos precisar se reerguer, ficou mais difícil porque são jogos fora de casa na Libertadores e com jogos pesados pelo Brasileiro”, afirmou Ceni.

Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva após o apito final | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ainda assim, mesmo com o resultado “fugindo do script”, como foi descrito pelo comandante, Ceni garantiu que nada impede o Esquadrão de conseguir resultados importantes fora de casa, assim como foi no primeiro jogo contra o Nacional, no Uruguai.

“Nós temos que lutar, ficou mais difícil. Hoje a gente não conseguiu chegar nos dez pontos e trouxe o Nacional novamente para a competição, deixou o grupo embolado. Mas nada impede que a gente consiga bons resultados fora de casa”.

Esse resultado sai do planejamento que a gente tinha. Acho que a reta final vai ser bastante sofrida, mas vamos tentar melhorar Rogério Ceni - técnico do Esquadrão

Próxi mo jogo

Sem tempo para lamentações, o Esquadrão agora precisa virar a chave para um confronto de peso no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 10, às 21h, o Tricolor de Aço visita o Flamengo, no Maracanã, em duelo válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão.