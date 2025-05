Ramos Mingo vê Bahia forte pela vaga após derrota: "Estamos vivos"

Ramos Mingo, zagueiro do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após a derrota por 3 a 1 para o Nacional-URU, na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, o zagueiro Ramos Mingo demonstrou confiança na recuperação do Bahia no torneio continental. Apesar do revés, que impediu o Tricolor de encaminhar sua classificação às oitavas de final, o defensor argentino destacou que o time segue "vivo".

"É Copa Libertadores, todas as equipes são difíceis, o Grupo F é muito difícil, assim como todos eles. Estamos vivos, o que é importante, ainda somos os primeiros. Amanhã vamos esperar o resultado do jogo (Atlético Nacional x Internacional), mas estamos com vida. Vamos dar o melhor para classificar", afirmou.

O Esquadrão chegou a abrir o placar no início do segundo tempo, com Jean Lucas, mas sofreu a virada com gols de Lucas Morales, Nico López e Julian Millán. Para Mingo, a derrota passou pela efetividade dos uruguaios.

"Acho que poderíamos ter tido um pouco mais da bola para tentar marcar outro gol, mas eles também foram muito efetivos. Três contra-ataques, três gols, e ainda uma bola parada. Mas estamos vivos. Agradecer à Nação Tricolor também pelo apoio", concluiu o argentino.

Com sete pontos em quatro jogos, o Bahia lidera o Grupo F, mas pode ser ultrapassado pelo Internacional, que enfrenta o Atlético Nacional, nesta quinta-feira, 9, em Medellín.