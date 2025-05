Bahia leva virada do Nacional e perde a primeira na Libertadores

Bahia chegou a abrir o placar, mas sofreu virada em casa - Foto: Divulgação | ECBahia

Precisando vencer para encaminhar a classificação para a próxima fase da Conmebol Libertadores, o Bahia perdeu por 3 a 1 de virada e sofreu sua primeira derrota na competição continental. Na Arena Fonte Nova, o meio-campista Jean Lucas abriu o placar, mas Lucas Morales, Nico López e Millán balançaram as redes para os uruguaios e sacramentaram seu primeiro triunfo na atual edição do torneio.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço se manteve na liderança do Grupo F da Libertadores, mas agora 'flerta' com a possibilidade de ser ultrapassado pelo Internacional, que entra em campo nesta quinta-feira, 8, diante do Atlético Nacional, da Colômbia, em Medellin. Com sete pontos em quatro jogos, o Bahia agora decidirá, nas últimas duas rodadas rodadas, fora de casa.

Dominando as ações do primeiro tempo, o Tricolor criou chances de balançar as redes logo na etapa inicial, mas foi após o intervalo que Jean Lucas recebeu passe de Willian José e finalizou sem chances para o goleiro Mejía. Aos 13 minutos do segundo tempo, no entanto, Lucas Morales apareceu livre de marcação em cobrança de escaneteio e deixou tudo igual.

Com ambas as equipes criando boas chances, o Tricolor continou postado ofensivamente, o que deu espaços para contra-ataques. Aos 26 minutos, Nico López virou o placar após Lucas Villalba partir em velocidade. Em mais uma jogada semelhante, Julian Millán marcou o terceiro e garantiu o resultado para os uruguaios.

Pela quinta rodada da fase de grupos da competição, o Tricolor visita o próprio Atlético Nacional, no dia 14 de maio, às 19h, em Medellin. O clube baiano, no entanto, tem um compromisso importante antes pelo Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo, no próximo sábado, 10, no Maracanã.