Rogério Ceni aponta erro tático e vê Bahia abaixo após abrir o placar

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

Pela Libertadores e diante do Nacional-URU, o Bahia viu a sequência de cinco jogos invictos escapar em meio a uma Arena Fonte Nova lotada, nesta quarta-feira (7). O técnico Rogério Ceni fez sua análise do confronto e lamentou ter caído no mesmo erro do Internacional contra os uruguaios.

“Nós não cedemos quase nada no primeiro tempo. Todas as bolas que eles contra-atacaram nós estávamos ali postados. Eu acho que, infelizmente, a coisa que mais fez mal foi o gol. Ele mudou a nossa postura durante dez minutos dentro do campo, parecia que era 1 a 0 para eles. [...] Nós fugimos do nosso padrão, da nossa característica depois do gol”, declarou o comandante, em entrevista coletiva.

Questionado se a inexperiência de alguns jogadores, na competição, teria influenciado no resultado, Ceni destacou que o erro da equipe foi igual ao do Internacional, diante do mesmo Nacional.

“Nós deixamos o principal, onde eles foram perigosos contra o Inter. Tinham feito gol dessa maneira, bola parada, contra-ataque. E nós cedemos, infelizmente, as mesmas oportunidades para eles, mesmo olhando, mesmo tendo o Inter como exemplo”, explicou o treinador.

Agora, o time tem o Flamengo pela frente, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (10), e depois o clássico Ba-Vi, também pela Série A. Além disso, os dois compromissos restantes da equipe na competição continental serão fora de casa, contra o Atlético Nacional, na Colômbia, e Internacional, em Porto Alegre.

Com o Vitória pelo caminho e times fortes fora de casa, o técnico indicou que será preciso encontrar caminhos para suportar a sequência. “É o que a tabela apresenta, nós vamos ter que ir, são jogos pesados contra equipes boas e fortes, nós vamos ter que encontrar uma maneira, achar soluções para tentar competir, como a gente fez até agora, nos últimos cinco jogos. Tentando competir em igualdade contra equipes que têm mais experiência, que talvez tenham momentos melhores do que o nosso. Nós vamos tentar lutar tanto contra a Flamengo, contra o Atlético Nacional, antes de vir para cá, jogar o clássico contra o Vitória”, finalizou o professor.