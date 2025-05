Flamengo x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia enfrenta o Flamengo neste sábado, 10 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Neste sábado, 10, às 21h, o Bahia enfrenta o Flamengo, no Maracanã, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, com desfalques importantes. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni não vai contar com Caio Alexandre e Erick — suspensos após o terceiro cartão amarelo —, além dos lesionados Ronaldo e Arias. Já o lateral-direito Gilberto é dúvida. Há a possibilidade de retorno, mas a expectativa é que volte apenas na semana que vem, pela Libertadores.

Vivendo um momento de ascensão na Série A do Brasileirão, o Esquadrão visa o duelo contra o Flamengo como uma boa possibilidade para galgar posições no topo da tabela. Mesmo ocupando a 3ª posição da competição, a equipe carioca enfrenta pressão da torcida rubro-negra, além de não contar com De la Cruz e Everton Cebolinha para o jogo.

Fala, treinador!

Em coletiva realizada na última quarta-feira, 7, após a derrota para o Nacional, Rogério Ceni citou o lado psicológico e a recuperação física antes de enfrentar o Flamengo na intensa maratona de jogos que o Bahia tem enfrentado nas últimas partidas.

“Vamos colocar a cabeça no lugar, precisamos pensar o que fazer contra o Flamengo, contar com a recuperação mental e física do time, os jogadores vão se desgastando”, comentou o técnico tricolor.

Transmissão

Onde assistir: Sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Para o duelo de seis pontos, o comandante tricolor não indicou se irá rodar o time, mas terá de fazer mudanças obrigatórias devido aos jogadores suspensos citados anteriormente. É possível que devido às ausências, o técnico Rogério Ceni opte pelo retorno do esquema com três zagueiros, com Gabriel Xavier voltando ao time titular, e Juba atuando como um ala construtor. Outro que deve estar entre os onze iniciais é o volante Nico Acevedo, no lugar de Caio Alexandre.

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Michel Araujo), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba (Iago Borduchi); Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Cauly), Willian José e Pulga.

Flamengo: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro; Pulgar, Allan, Arrascaeta; Gerson, Michael (Bruno Henrique) e Pedro (Juninho).

Ficha técnica

Local: Rio de Janeiro, RJ

Estádio: Maracanã

Horário: 21h (de Brasília)