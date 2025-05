Bahia perde dois titulares por suspensão para enfrentar o Flamengo

Caio Alexandre não enfrentará o Flamengo, no Maracanã - Foto: Foto: Leticia Martins | ECBahia

As múltiplas lesões têm desfalcado o elenco do Bahia neste momento da temporada, mas outro motivo vai fazer o técnico Rogério Ceni ter dor de cabeça para escalar a equipe no próximo jogo no Campeonato Brasileiro, contra o Flamengo. Os meio-campistas Caio Alexandre e Erick receberam o terceiro cartão amarelo durante a partida contra o Botafogo, neste sábado, e não ficam à disposição do treinador.

Titular absoluto do Tricolor, Caio Alexandre foi punido com o cartão após puxar o atacante Igor Jesus, do Alvinegro, e parar um ataque promissor. Improvisado na lateral-direita, Erick também recebeu o amarelo por falta em Cuiabano.

Desta maneira, o Esquadrão de Aço não poderá contar com a dupla de meio-campistas no próximo sábado, 10, às 21h, no duelo contra o Flamengo, no Maracanã. Além de lidar com os desfalques, o técnico Rogério Ceni precisa encerrar o tabu de nunca ter vencido o clube carioca em sua carreira como treinador.

Apesar de ter os dois atletas 'amarelados', o Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0 e somou mais três pontos no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor chegou à quinta colocação com 12 pontos em sete jogos na competição.