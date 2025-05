Ex-Bahia faz gol no último lance e decide para o Fluminense; assista

Everaldo Stum, ex-atacante do Bahia - Foto: (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Não é só os atuais jogadores do Bahia que estão com a mania de decidir os jogos quando o tempo indica que já terminou. Neste sábado, 3, o centroavante Everaldo, que deixou o Tricolor na última janela de transferências rumo ao Fluminense, marcou um gol no último lance do jogo contra o Sport e decidiu a vitória tricolor no Maracanã.

O clube carioca havia sofrido o primeiro tento ainda na primeira etapa, do atacante Pablo, empatou no segundo tempo com Kevin Serna e ficou para Everaldo a tarefa de sacramentar a virada do Fluminense. O confronto terminou em 2 a 1.

O colombiano Jhon Arias recebeu a bola após longo lateral, gira para cima do marcador, invade a área e cruza na medida para o camisa 9 cabecear para o fundo das redes

Com o resultado, o Fluminense assumiu a quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos somados em sete partidas.