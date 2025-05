Vitória perde para o Ceará de Condé e segue sem vencer fora de casa

- Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Jogando no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Vitória foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará na noite deste sábado, 3, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marcou o fim da sequência de quatro partidas sem derrota do Rubro-Negro na competição.

O confronto também marcou o reencontro do técnico Léo Condé com o Leão. Ele comandou o time baiano no acesso à elite do futebol nacional e título da Série B em 2023 e atualmente dirige a equipe cearense.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Marllon, aos 10 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio. Livre na segunda trave, o defensor cabeceou no canto direito do goleiro Lucas Arcanjo e garantiu o triunfo do Vozão.

Com a derrota, o Vitória segue com seis pontos em sete jogos e permanece na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Leão também ampliou o jejum de vitórias fora de casa, que já dura dois meses na temporada. Já o Ceará subiu para a quarta posição na tabela, com 11 pontos, e conquistou sua terceira vitória no campeonato.

O Vitória agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, 6, enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, às 19h, no Barradão. Pelo Brasileirão, o próximo desafio será no sábado, 10, contra o Vasco da Gama, também em Salvador, às 18h30.