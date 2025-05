Jamerson destaca preparação do Vitória para duelo contra o Ceará

Jamerson é o lateral-esquerdo titular do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória encerrou uma semana de preparação intensa visando o confronto neste sábado, 3, contra o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O elenco rubro-negro teve uma rara pausa no calendário apertado e aproveitou o tempo livre para ajustes físicos e táticos, além de dois dias de descanso.

Em entrevista coletiva concedida na véspera da partida, o lateral-esquerdo Jamerson comentou sobre os benefícios da pausa na rotina de jogos.

Segundo o defensor, o período foi essencial para recuperar a parte física e trabalhar aspectos estratégicos importantes para a sequência do campeonato.

“Foi bom ter essa pausa para a gente poder descansar um pouco também e poder melhorar alguns aspectos do jogo. Estamos nos preparando muito bem para poder encarar esse jogo. Sabemos que é um adversário muito difícil, mas a gente vem em busca da vitória, com inteligência e sabedoria”, destacou Jamerson.

O lateral também aproveitou para elogiar o zagueiro Lucas Halter, seu companheiro na linha defensiva, destacando a importância do defensor dentro e fora de campo. Para Jamerson, o espírito de liderança de Halter tem sido um diferencial no ambiente do clube.

“O Lucas Halter é um cara que o grupo tem um carinho enorme. É um cara que a gente vê com o perfil de liderança. A gente conversa no dia a dia e dentro de campo nós enxergamos ele como líder. Como ele se doa dentro de campo. Então isso traz confiança, sim, para o grupo. Não só ele, mas o grupo está fechado e todo mundo se cobra lá dentro para buscar sempre a melhora para o Vitória”, completou.

O Vitória ocupa a 16ª colocação na tabela, com seis pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo com a fase de instabilidade, o rubro-negro baiano não perde há cinco partidas no Brasileirão. Nesse período, somou uma vitória e quatro empates.