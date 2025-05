Ceará x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e mais

Vitória visita o Ceará pelo Campeonato Brasileiro - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória quer quebrar o jejum de dois meses sem vencer fora de casa na temporada. No Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Rubro-Negro enfrenta o Ceará pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro precisando vencer o clássico nordestino para manter a sequência de quatro jogos sem perder no Brasileirão e voltar a somar três pontos. O duelo está marcado neste sábado, às 18h30.

Buscando conquistar sua segunda vitória na Série A, o elenco do Leão contou com a primeira semana cheia de treinamentos do ano e está mais descansado em relação ao Alvinegro, que entrou em campo no meio de semana para enfrentar o Palmeiras, na Copa do Brasil. O confronto terminou 1 a 0 para o clube paulista.

A derrota para o Alviverde encerrou a sua invencibilidade de 21 jogos sem perder em casa. Dessa maneira, o Ceará quer voltar a mostrar sua força como mandante e vencer o Vitória no Campeonato Brasileiro com o técnico Léo Condé no comando, que também escreveu seu nome na história do Rubro-Negro e enfrentará o clube baiano pela pela primeira vez após a sua saída, em junho de 2024.

Na 9ª colocação com oito pontos, o clube cearense não vence há dois jogos no Brasileiro e não vai ter o goleiro Bruno Ferreira, o zagueiro Nicolas e o atacante Bruno Tubarão à disposição, para buscar o 3º triunfo alvinegro na competição. Entretanto, a equipe terá Pedro Raul em campo, um dos artilheiros do torneio com quatro gols marcados.

O Vitória, por outro lado, na 16ª colocação com seis pontos, não perde há quatro jogos na Série A e quer voltar a aproveitar o duelo contra um clube cearense para aumentar sua invencibilidade, já que foi contra o rival Fortaleza, na quarta rodada, que a equipe venceu pela primeira vez no torneio. Desde lá foram dois empates somados contra Fluminense e Grêmio.

Para isso, o Leão terá que vencer fora de casa, fato não acontece há dois meses, quando o clube bateu o Atlético de Alagoinhas por 4 a 0 pelo Campeonato Baiano, no dia 1º de março. Para a importante missão, o técnico Thiago Carpini não terá o volante Willian Oliveira e os atacantes Carlos Eduard oe Renato Kayzer, que estão no departamento médico.

Prováveis escalações

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson (Hugo); Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Matheusinho; Erick (Léo Pereira), Gustavo Mosquito e Janderson.

Onde assistir

A partida entre Ceará x Vitória terá transmissão do Premiere.