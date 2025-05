Vitória quer manter retrospecto positivo contra o Ceará; veja números

Elenco rubro-negro celebra a vitória diante do Ceará no PV na Série B de 2023 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após empatar em 1 a 1 com o Grêmio, o Vitória volta a campo neste sábado, 3, às 18h30, para encarar o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo vivendo um momento difícil, com apenas uma vitória nos últimos 11 jogos, o Leão da Barra tem boas lembranças recentes contra o Vozão.

Sequência positiva contra os cearenses

O time baiano venceu os últimos três confrontos diretos contra o Ceará. O mais recente aconteceu na 23ª rodada da Série B de 2023, quando o Vitória, então comandado por Léo Condé, hoje técnico do Ceará, venceu por 1 a 0 no Barradão, com gol de Léo Gamalho. A vitória foi uma das 22 na campanha do título rubro-negro na Segundona nacional.

No primeiro turno daquela mesma Série B, o Vitória também superou o Ceará por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, palco da partida deste sábado, com gols de Zé Hugo e Wagner Leonardo.



Ainda em 2023, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o rubro-negro baiano voltou a vencer por 2 a 0, com gols de Santiago Tréllez e Diego Torres.

Antes dessa sequência positiva, no entanto, o Vitória viveu um jejum incômodo contra os alvinegros: sete jogos sem vencer, com cinco derrotas consecutivas entre 2018 e 2021.

Leão da Barra tem vantagem no histórico de confrontos contra o Vozão

No retrospecto geral do confronto, as equipes se enfrentaram 41 vezes, com 15 vitórias do Vitória, 13 empates e 13 triunfos do Ceará.

Na atual Série A, os dois times estão próximos na tabela. O Ceará ocupa a 9ª colocação, com dois pontos a mais que o Vitória, que está em 16º lugar, com seis pontos.