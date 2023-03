Em jogo morno, Vitória vence o Ceará pela Copa do Nordeste

Em uma partida envolvendo o eliminado Vitória e o já classificado Ceará, o Rubro-Negro levou a melhor no confronto realizado na noite desta quarta-feira, 8, no Barradão, e saiu de campo pela primeira vez com os três pontos conquistados na edição 2023 da Copa do Nordeste. Os gols do Leão foram marcados por Trellez e Diego Torres, na vitória por 2 a 0.

Com o resultado, o Vitória chegou a 6 pontos, o mesmo que o Atlético de Alagoinhas e abriu quatro pontos do Fluminense do Piauí, último colocado do Grupo A. Já o Ceará, mesmo com a derrota continua líder do Grupo B com 13 pontos e segue na primeira colocação.

O Jogo:

O primeiro tempo foi marcado pela falta de chegada ofensiva com qualidade das duas equipes. O Ceará tinha mais posse de bola, porém, não conseguia levar perigo ao gol de Lucas Arcanjos. O Vitória tentava explorar a velocidade de Osvaldo, um dos destaques da equipe, mas a equipe não encaixava as jogadas no ataque.

Porém, o time do Vitória foi eficiente ao conseguir marcar o gol que resultou nos três pontos depois de uma penalidade marcada ao seu favor. O atacante Santiago Trellez cobrou sem chances para o goleiro cearense e colocou a bola no fundo das redes, no primeiro tempo.

No segundo tempo as duas equipes até tentavam chegar de maneira ofensiva. O Vitória desperdiçou a chance de ampliar o placar com Trellez, que acabou perdendo uma chance clara de fazer o seu segundo e colocar o time com mais um gol de vantagem.

Já o Ceará tentava com arremates de fora da área, mas a defesa do time baiano se comportava de maneira positiva e garantindo o resultado ao seu favor.

No final do jogo o meia Diego Torres aproveitou a trama ofensiva da equipe e acertou um belo chute de fora da área e venceu o goleiro adversário, ampliou o marcador e garantiu o resultado positivo do Leão por 2 a 0.

Na última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, o Vitória vai até Campina Grande enfrentar o Campinense e o Ceará encara o Atlético de Alagoinha, no Castelão.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2 x 0 Ceará

Copa do Nordeste – 7ª Rodada

Local: estádio do Barradão, em Salvador

Data: 08/03/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30

Árbitro: José Ricardo Vasconcellos

Assistentes: Brigida Ferreira e Wellington de Almeida

Cartões Amarelos: Lucas Arcanjo, Zeca, Gegê e Diego Torres (VIT); William Formiga e Caíque (CE)

Gols: Trellez e Diego Torres (VIT)

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Dankler, João Victor e João Lucas (Pedro Bicalho); Marco Antônio, Gegê, Thiago Lopes (Ruan Nascimento); Wellington Nem (Wanderson), Osvaldo (Diego Torres) e Trellez (Léo Gamalho). Técnico: Léo Condé.

Ceará: Aguilar, Igor, Jefferson, Gabriel Lacerda e William Formiga; Caíque, William Maranhão (Geovane), Jean Carlos ( Léo Rafael), Chay (Caio Rafael), Hygor (Pedro Lucas) e Luvannor (Alvaro). Técnico: Gustavo Morínigo.