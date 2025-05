No Ceará, Léo Condé enfrenta o Vitória pela primeira vez após saída

Léo Condé, treinador do Ceará - Foto: Divulgação | Ceará

Um reencontro especial vai marcar o jogo entre Ceará x Vitória, neste sábado, 3, às 18h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023 e do Baiano em 2024 com o Rubro-Negro, o técnico Léo Condé agora defende as cores do clube cearense e vai enfrentar o Leão pela primeira vez desde que deixou Salvador.

Demitido da equipe baiana em meio à sequência ruim de resultados no início do Brasileirão do ano passado, o treinador deixou seu nome na história do Leão após assumir a equipe em fevereiro de 2023. No comando rubro-negro, o comandante disputou 73 partidas, conquistou 36 vitórias, 15 empates e 22 derrotas, somando um aproveitamento de 56,16%.

Um mês após deixar o clube baiano, Léo Condé foi anunciado no Ceará, que estava sem técnico em meio à recente saída de Vagner Mancini. Com o ex-rubro-negro no comando, o Alvinegro conquistou o acesso para a elite do futebol brasileiro, terminando na quarta colocação na Série B.

O Ceará também defende uma sequência de 25 jogos sem perder atuando em solo cearense e pode registrar um novo recorde no século XXI caso não perca para o Palmeiras, nesta quarta-feira, 30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Vale mencionar que o confronto diante do Leão também será em Fortaleza.

Léo Condé conquistou 28 vitórias, sete empates e 12 derrotas em 47 jogos desde que assumiu o Vozão, em junho de 2024. Além disso, o treinador também conquistou o título estadual nesta temporada ao vencer o Fortaleza na final, marca também conquistada outras três vezes, pelo CBR, em 2017, e pelo Sampaio Correia, em 2020 e 2022.