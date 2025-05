Carlinhos x Janderson: torcida do Vitória responde quem será titular

Disputa entre Carlinhos e Janderson esquenta ataque do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A figura da referência no ataque do Vitória é um problema para o clube desde o inicio da temporada, quando perdeu Alerrandro. Ainda sem Renato Kayzer à disposição, o técnico Thiago Carpini possui duas opções para assumir a função do ‘camisa 9’: Janderson e Carlinhos.

Depois do gol do camisa 99 no empate em 1 a 1 com o Grêmio, no útlimo domingo, 27, Carlinhos colocou uma 'pulga' atrás da orelha do comandante rubro-negro. O tema é constante nas ‘mesas redondas’ dos torcedores do Leão, e o Portal MASSA! resolveu ouvir a voz do povo sobre o assunto.

"Na moral? Hoje Carlinhos precisa ser o titular. E nem é só pelo gol. Ele é o único que consegue fazer o básico: domina e faz o pivô. Pode até parecer desligado às vezes, mas é o único que consegue brigar por bola na área. Ele é horroroso, mas é o que tem", opinou Roberto Alves, torcedor do Leão.

"Respeito quem defende, mas para mim Carlinhos é um a menos. Entra no fim do jogo e já parece cansado, imagina de titular? Não acerta nada e ainda quase foi expulso outro dia. Fez três gols e só. Torcida do Vitória sempre acha que quem tá no banco é craque", disse Claudio Neves.

E o que dizem os números?

A equipe do MASSA! trouxe os principais dados dos dois atacantes nesse começo de Brasileirão.

Confira:

Janderson - Carlinhos

Jogos (titular): 6 (6) - 1 (0)

Gols: 1 - 1

Assistência: 0 - 0

Finalizações p/ jogo: 1 - 3

Grandes chances perdidas: 0 - 0

Grandes chances criadas: 0 - 0

Nota Sofascore: 6.77 - 7.20