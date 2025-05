Após maratona de jogos, Vitória terá 1ª semana livre em 2025

Rubro-Negro divide posto de equipe com mais partidas em 2025 ao lado do Bahia - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Depois de 31 partidas disputadas em 2025 — uma média de um jogo a cada 3,4 dias — o Vitória enfim terá um raro respiro no calendário. Pela primeira vez no ano, o técnico Thiago Carpini contará com uma semana livre para treinamentos completos.

Em coletiva realizada após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, no último domingo, 27, no Barradão, Carpini celebrou o intervalo inédito. "Vamos ter nossa primeira semana aberta do ano. Isso vai nos permitir trabalhar melhor e corrigir detalhes que estão faltando. Será fundamental para nossa evolução no Campeonato Brasileiro", afirmou o comandante rubro-negro.

Além de buscar a recuperação na tabela, o treinador destacou que o foco neste período será encontrar o equilíbrio entre a recuperação física dos atletas e o aprimoramento tático. Segundo ele, a pausa é essencial para acelerar o desenvolvimento coletivo da equipe e aumentar o nível de competitividade do elenco nas próximas rodadas da competição nacional.

O Vitória divide com o Bahia a marca de equipe que mais entrou em campo na temporada até aqui. Diante do desgaste evidente, Carpini vem abordando com frequência o calendário apertado nas entrevistas.

Próximo jogo

Com a semana livre para trabalhar, o Vitória volta a campo neste sábado, 3, às 18h30, contra o Ceará, na Arena Castelão, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.