Vitória fica no empate contra o Grêmio no Barradão e pode entrar no Z-4

Wagner Leonardo foi alvo de protesto da torcida do Vitória no Barradão - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Vitória não aproveitou o mando de campo e ficou apenas no empate de 1 a 1 contra o Grêmio no Barradão, neste domingo, 27. Com o resultado, Rubro-Negro baiano chegou aos seis pontos e continua na 16ª posição, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Leão pode entrar no Z-4 da Série A caso o Santos vença o Bragantino em partida que começou às 20h30.



O time da casa saiu atrás no placar. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Jemerson aproveitou um toque de cabeça de Wagner Leonardo após o escanteio e livre, chutou para superar o goleiro Lucas Arcanjo.

O Leão da Barra só conseguiu a igualdade na etapa final, também de bola parada. Em uma falta cobrada por Jamerson aos 20 minutos, Carlinhos aproveitou a falha do arqueiro Tiago Volpi e concluiu de cabeça. Depois disso o time do técnico Thiago Carpini, foi pra cima, tentou a virada, mas não conseguiu.

O rubro-negro voltará à campo no Campeonato Brasileiro da Série A no próximo sábado, 3, contra o Ceará, ás 18h30 na Arena Castelão.