Torcida do Vitória prepara provocação a Wagner Leonardo: “100 caráter"

Notas serão distribuídas na torcida durante o jogo - Foto: Reprodução

A Torcida Uniformizada os Imbatíveis (TUI) prepara uma provocação ao zagueiro Wagner Leonardo durante a partida do Vitória contra o Grêmio neste domingo (27), às 18h30, no Barradão.

A organizada vai distribuir entre a torcida diversas notas de 3 reais estampando o rosto do ex-capitão do clube com a mensagem "100 caráter". A informação foi obtida pelo MASSA! com de fontes internas da torcida que preferiram não se identificar.

Os rubro-negros estão chateados com o ex-capitão desde a sua saída do clube, em fevereiro. Na coletiva de apresentação da equipe gaúcha, Wagner agradeceu a oportunidade de poder vestir a camisa de um "clube grande" e destacou a importância de ter adquirido experiência em "equipes menores".

"Valorizar chegar até aqui, porque muitas vezes a gente vem de uma base de um time grande e acaba acomodando, por estar em um grande clube acha que nunca vai acontecer de estar em um clube menor, para rodar e pegar experiência. Agora a gente retorna para um clube grande, então tenho que valorizar, e valorizar dentro de campo", disse, na época, o ex-capitão do Vitória.

Wagner chegou ao Leão da Barra em 2023 após rodar por Cruzeiro, Santos e Náutico. Formou dupla de zaga com Camutanga e foi campeão brasileiro no mesmo ano. Em 2024 foi campeão baiano em cima do Bahia.