Lucas Arcanjo celebra boa fase no Vitória: "Feliz pelo reconhecimento"

Lucas Arcanjo durante entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê - Foto: Reprodução / TV Vitória

No Dia do Goleiro, Lucas Arcanjo vive um momento especial em sua carreira ao se consolidar como um dos jogadores com mais partidas na história do Vitória. Ele é o segundo goleiro com mais partidas pelo rubro-negro baiano, com 198 jogos disputados.

Em entrevista coletiva neste sábado, 26, o camisa 1 rubro-negro celebrou a marca e projetou o duelo contra o Grêmio, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Eu fico feliz pelo reconhecimento e aproveito para parabenizar todos os goleiros do Brasil, especialmente os do nosso clube", afirmou Lucas.

Sobre ser ídolo e prata da casa no Dia do Goleiro, o sentimento foi de gratidão e orgulho.

"Para mim é inexplicável, por tudo que já passei no clube, todos os momentos de reconstrução. Eu sempre gosto de lembrar que não é só o Lucas Arcanjo dentro de campo, muitas pessoas fizeram parte dessa história linda", complementou.

Sobre o tropeço no meio da semana contra o Cerro Largo-URU pela Copa Sul-Americana, o goleiro demonstrou tranquilidade e mira o jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão.

"A verdade dura até os próximos 90 minutos, como diz o professor Carpini. Já passou, agora é focar no jogo de amanhã, que é muito importante para a gente", declarou.

Questionado sobre o trabalho emocional do grupo após a derrota em casa, Lucas destacou a necessidade de virar a chave rapidamente.

"A gente fica triste, claro, principalmente por ser uma competição importante, mas temos que nos preparar para o confronto direto no Brasileirão, com o apoio da nossa torcida", disse.

Com a atenção agora totalmente voltada para o Brasileirão, Lucas reforçou a confiança na evolução do time. "Estamos em uma evolução muito boa. Temos que esquecer o jogo que passou e focar totalmente no confronto de amanhã", pontuou.

Sobre a expectativa do reencontro com ex-companheiros como Wagner Leonardo e Lucas Esteves, que agora defendem o Grêmio, o goleiro deu o papo em relação aos adversários.

"A gente é profissional. Nosso trabalho é aqui. Como dizia meu treinador no Sub-20: se for para chorar, que chore a mãe deles, não a minha", finalizou.