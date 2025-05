Vitória perde para o Cerro Largo e afunda na lanterna da Sul-Americana

Rubro-Negro saiu derrotado por 1 a 0 diante do Cerro Largo - Foto: (Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE)

O que era para ser o início de uma reação virou uma noite de vergonha no Estádio Manoel Barradas. Dependendo apenas de si para dormir na liderança do Grupo B da Copa Sul-Americana, o Vitória foi derrotado por 1 a 0 pelo Cerro Largo, do Uruguai, nesta quarta-feira, 23, e se afundou na lanterna da chave.

A derrota não foi apenas um tropeço comum, uma vez que, com o gol de Facundo Peraza, o clube uruguaio, diante dos 13.162 torcedores presentes no Barradão, conquistou seu primeiro triunfo internacional da história. Com o resultado, o Cerro Largo chegou aos quatro pontos, ultrapassando o próprio Vitória na tabela.

Com apenas dois pontos em três jogos, o Leão agora vê sua classificação seriamente ameaçada e o cenário pode piorar ainda mais, já que Universidad Católica-EQU e Defensa y Justicia-ARG se enfrentam nesta quinta-feira, 24, em Quito, podendo ampliar a distância para o clube baiano.

A próxima partida do Vitória na Sul-Americana será no dia 6 de maio, uma terça-feira, às 19h, contra o Defensa y Justicia, novamente no Barradão. Antes disso, o time encara dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro: Grêmio, no domingo, 27, e Ceará, no dia 3 de maio.

O JOGO

Apesar de ter mais a bola no primeiro tempo, o Vitória foi pouco efetivo. O lance mais promissor surgiu aos 22 minutos, em chute de Matheuzinho que exigiu boa defesa de Santilli.

Antes disso, Janderson desperdiçou chance clara após cruzamento de Jamerson. Na reta final do primeiro, Baralhas acertou o travessão em um chute de longe, enquanto Ronald e Edu chegaram perto de marcar.

Após recuperar a bola no meio de campo, a equipe uruguaia armou um contra-ataque rápido pelo lado esquerdo. Añasco recebeu com liberdade e cruzou na medida para Peraza, que apareceu livre na área e cabeceou no contrapé do goleiro Lucas Arcanjo, abrindo o placar e decidindo o confronto no Barradão.