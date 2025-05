Vitória x Cerro Largo-URU: confira parcial de ingressos vendidos

Torcida rubro-negra promete apoio ao Vitória no Barrdão em mais um jogo pela Copa Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória volta a campo pela Copa Sul-Americana em casa. Logo mais às 21h30, o rubro-negro baiano recebe a visita do Cerro Largo-URU, no Barradão, pela terceira rodada do grupo B.

A torcida colossal promete o apoio de sempre e a expectativa é de bom público no Barradas nesta quarta-feira, 23.

O Portal A TARDE apurou que mais de 19 mil torcedores já estão garantidos na partida, confirmados através do check-in realizado pelos sócios Sou Mais Vitória e da compra de ingressos avulsos por torcedores.

Vale salientar que a venda de ingressos estão disponíveis através de vendas online e nos pontos físicos, lojas oficiais do clube espalhadas nos Shoppings de Salvador e Lauro de Freitas.

Há quatro partidas sem perder na temporada, o Vitória precisa vencer a primeira na Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Thiago Carpini está na segunda colocação do grupo B e soma dois pontos em dois jogos disputados.

Veja os valores dos ingressos para Vitória x Cerro Largo pela Sul-Americana:

Arquibancada

Meia: R$ 60 Inteira: R$ 120

Cadeira

Meia: R$ 90 Inteira: R$ 180

Sócio Sou Sem Fronteira

Arquibancada: R$ 36 Cadeira: R$ 54

Sócio Sou Vermelho e Preto

Arquibancada: R$ 48 Cadeira: R$ 72

Sócio Sou um Nome na História

Arquibancada: R$ 24 Cadeira: R$ 36

PONTOS DE VENDA

Parque Shopping, Norte Shopping, Shopping Paralela, Salvador Shopping, Shopping Bela Vista e Shopping da Bahia:

Terça-feira (das 10h às 21h); dia do jogo (das 10h às 16h)

Shopping Capemi

Terça-feira (das 9h às 19h); dia do jogo (das 9h às 16h)

Bilheterias do Barradão

Somente no dia do jogo (das 16h às 22h30)