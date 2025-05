"Satisfação e confiança": torcedores celebram Vitória na Sul-Americana

Luiz Vitor, de 8 anos, e Luiz Antônio, de 45 anos, torcedores do Vitória - Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

O Vitória disputou, há alguns anos, a Série C do Campeonato Brasileiro, mas subiu para a segunda divisão e, como campeão da competição, garantiu uma vaga na elite do futebol nacional. Hoje, o Rubro-Negro entra em campo pela Copa Sul-Americana em busca do primeiro resultado positivo na competição e, para alguns torcedores, a trajetória de superação recente do Leão inflama de "confiança" e "satisfação" o clima do confronto diante do Cerro Largo-URU, nesta quarta-feira, 22.

Questionado pelo Grupo A TARDE sobre o duelo que se inicia às 21h30, no Barradão, o torcedor André Pimentel, de 50 anos de idade, destacou a satisfação de assistir o Vitória entrar em campo depois do período de sufoco que marcou temporadas anteriores do Leão da Barra.

"Pelo período que o Vitória passou, hoje o estar em uma Sul-Americana depois de passar aquele sufoco, hoje ver o Vitória é uma satisfação e, assim, com toda a confiança do mundo para classificar, em primeiro, obviamente, e sem esquecer o Brasileirão também, porque é muito importante para se manter na elite", afirmou André.

André Pimental, torcedor do Vitória | Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

Outro rubro-negro de coração, o torcedor Luiz Antônio, de 45 anos, mencionou a alegria de assistir, ao lado do seu filho Luiz Vitor, de oito anos, que também é jogador das divisões de base na academia do Leão, à um jogo da Sul-Americana, no Barradão.

"Para mim é um satisfação muito grande, porque quando eu era pequeno meu pai não me trazia, então o dia mais feliz para mim foi quando ele (Luiz Vitor) veio pela primeira vez no Barradão quando era bem pequeno, todos os jogos estamos aqui. O importante é ganhar e ficar na liderança, 1 a 0 para mim já está bom. Gol de Matheuzinho", assentiu Luiz Antônio.