Com três mudanças, Vitória está escalado para encarar o Cerro Largo

Raúl Cáceres, lateral do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória já tem seus onze titulares confirmados para o duelo desta quarta-feira, 23, diante do Cerro Largo, do Uruguai, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Barradão, com início marcado para as 21h30.

Para o confronto em casa, o técnico Thiago Carpini optou por manter a base da equipe que vem atuando nas últimas partidas, mas fazendo três mudanças para enfrentar o clube uruguaio.

O Leão entra em campo com Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Edu e Jamerson; Gabriel Baralhas, Ronald e Matheuzinho; Erick, Gustavo Silva e Janderson.

Do outro lado, o Cerro Largo também está pronto para buscar a primeira vitória na Sul-Americana. Os uruguaios vão a campo com Gino Santilli; García, Di Pippa, Parada e Bonifazi; Matías Mir, Bertochi, Sebastián Assis, Añasco e Otormín; Affonso.