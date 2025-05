Vitória encerra preparação para encarar o Cerro Largo-URU

Plantel rubro-negro durante a preparação na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória concluiu a preparação para enfrentar o Cerro Largo-URU, marcado para esta quarta-feira, 23, às 21h30, no Barradão, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O grupo se reapresentou na tarde desta terça-feira 22, no CT Manoel Pontes Tanajura. A atividade teve início com um trabalho de aquecimento comandado pelo preparador físico Caio Gilli, que incluiu rodinha de bobo, troca de passes, embaixadinhas e exercícios de alongamento.

Os atletas que começaram a última partida contra o Fluminense realizaram um trabalho regenerativo, com voltas ao redor dos campos, e foram liberados em seguida.

Os demais jogadores participaram de um treino técnico no campo 2, sob orientação do assistente técnico Estephan Djian e com acompanhamento do técnico Thiago Carpini.

O foco foi na posse de bola com transição e atividades em campo reduzido, buscando intensidade e agilidade nas tomadas de decisão.

Os goleiros Lucas Arcanjo, Alexandre Fintelmann e Gabriel realizaram exercícios específicos da posição, treinando com os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.

No departamento médico, Renato Kayzer e Wellington Rato realizaram tratamento nos dois períodos e, durante a tarde, deram voltas ao redor dos campos, dando início ao processo de transição.

Já Carlinhos, com incômodo no adutor, e Willian Oliveira, que apresenta dores no joelho, seguiram em tratamento com os fisioterapeutas. Após a atividade, os jogadores entraram em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

O Leão da Barra ocupa a segunda colocação do grupo B, com dois pontos somados em duas partidas disputadas.