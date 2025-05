Invicto há 4 jogos, Vitória busca três pontos na Sul-Americana

Vitória busca 1ª vitória na Sul-Americana diante do Cerro Largo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Assim como foi há duas rodadas atrás no Campeonato Brasileiro, o Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 23, às 21h30, contra o Cerro Largo, do Uruguai, pela 3ª rodada, com uma única e exclusiva missão: vencer a primeira partida na Copa Sul-Americana. Invicto há quatro jogos em todas as competições, o Leão reverteu a má fase que circulava nas redondezas do CT Manoel Pontes Tanajura.

Com dois empates até aqui na competição, o Vitória ocupa a 2ª posição do grupo B, e vai contar com o apoio vindo das arquibancadas do Barradão para somar seus primeiros três pontos na Sula. Em caso de vitória rubro-negra, o time de Carpini pode assumir a liderança, mas vai depender de um resultado favorável no duelo que fecha a rodada do grupo.

Na outra partida, a Universidad Católica, do Equador, líder do grupo B com 4 pontos, recebe o Defensa y Justicia, e em caso de vitória argentina com apenas um gol de diferença, o Vitória assume o topo da tabela.

Desfalques e escalação

O Vitória terá importantes desfalques para o compromisso contra o Cerro Largo. Os atacantes Carlinhos, Wellington Rato e Renato Kayzer seguem em tratamento médico e estão fora da partida. O volante Willian Oliveira também desfalca a equipe devido a dores no joelho.

Diante das ausências, o técnico Thiago Carpini deve escalar a equipe com: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller (Ronald), Gabriel Baralhas e Matheuzinho; Erick, Janderson (Fabri) e Gustavo Mosquito.