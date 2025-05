Lucas Braga celebra primeiro gol marcado no Maracanã: "Muito especial"

Atacante Lucas Braga durante entrevista coletiva - Foto: Reprodução / TV Vitória

O atacante Lucas Braga foi o escolhido para conceder a entrevista coletiva na sala de imprensa do jornalista João Borges Bougê, no Barradão. O camisa 22 foi o autor do gol no empate contra o Fluminense pela 5ª rodada do Brasileirão.

Braga não escondeu a felicidade pelo segundo tento marcado com a camisa rubro-negra e ressaltou que a união do grupo tem sido preponderante na recuperação da equipe.

"Um momento de muita alegria e esse tem sido o lema da nossa equipe, não deixar ninguém para trás, ninguém soltar a mão de ninguém. Então, com essa força e união do grupo, as coisas têm acontecido. Eu tenho certeza que isso continuará fazendo a diferença na temporada", disse inicialmente.

Ao lado do arquirrival Bahia, o Vitória é o clube que mais atuou no futebol brasileiro, com 27 partidas disputadas até então. Lucas Braga reconhece a falta de tempo e afirma a rodagem do elenco será fundamental para o andamento do trabalho.

"Essa sequência, a gente comenta que ela é muito desgastante. São 30 e poucos jogos desde o início da temporada e ter um grande grupo e ter uma metodologia de trabalho bacana como tem sido faz toda a diferença. O elenco é grande, é capacitado para que quando uma peça saia, a outra que repor, mantenha ou eleve o mesmo nível de qualidade. Então, isso tem feito total diferença", declarou.

Braga reafirmou que o plantel tem sido dedicado ao trabalho aplicado e que a organização proposta pela comissão técnica tem feito a diferença.

"O ponto crucial tem sido a força do elenco. Todo mundo correndo e batalhando pelo mesmo objetivo, sabendo que todos terão oportunidade, como o Carpini tem feito. Essa metodologia para mim faz toda a diferença, porque realmente são menos dias de treino, mais dias de jogos. Esse compromisso para mim é o diferencial", pontuou.

Questionado se prefere atuar pelos lados ou por dentro no ataque, Braga crê que Thiago Carpini dá liberdade para ele se movimentar e surpreender, caso do gol marcado na última partida.

"Isso passa por grande valia do professor Carpini. Ele é um cara que, quando nós temos a bola, ele dá muita liberdade para fazer as movimentações, alternando entre o lado do campo e também por dentro, mas frisando sempre uma movimentação que é de fora para dentro, como foi o lance do gol, onde estava o espaço naquele momento. Essa liberdade que ele tem dado para a gente faz total diferença", revelou.

O atacante também revelou a felicidade em marcar seu primeiro gol no Maracanã, um dos estádios mais emblemáticos do futebol mundial.

"Para mim é um sentimento de muita alegria, poder fazer um gol importante, onde a gente estava buscando o empate, não merecia perder aquele jogo. Marcar um gol no Maracanã foi a minha primeira vez, então foi muito especial. É um momento que eu vou guardar com muito carinho", falou Braga.

"Foi um momento especial, acho que faltavam 12 minutos, se não me engano, para o fim do jogo. Então eu entrei ali pela ponta direita e pude participar daquela jogada e marcar o gol. Em uma situação difícil que a gente se encontrava na partida, perdendo por 1x0 já no final do jogo. O Fluminense já com uma marcação mais baixa. Então, ter feito o gol para mim foi muito especial", concluiu.

Com a provável rodagem no elenco, Lucas Braga deverá ser titular no compromisso diante do Cerro Largo-URU, marcado para esta quarta-feira, 23, às 21h30, no Barradão, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.