Wagner Leonardo se lesiona e desfalca o Grêmio contra o Vitória

O reencontro do Vitória com o zagueiro Wagner Leonardo foi adiado. Capitão do Leão durante os anos de 2023 e 2024, o defensor não enfrenta o rubro-negro baiano, neste domingo, 27, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, após sofrer uma lesão muscular que o deixará afastado dos gramados nos próximos dias.

O problema físico aconteceu no clássico Gre-Nal do último sábado, 19. Wagner deixou o campo sentindo dores e, nesta segunda-feira, 21, passou por um exame de imagem que constatou uma lesão de grau 1 no músculo pectíneo do quadril direito.

O Grêmio confirmou a contusão, mas preferiu não estipular um prazo exato para o retorno do zagueiro. A expectativa é de que o tempo de recuperação varie entre 10 e 15 dias, o que o impede de reencontrar o ex-clube em duelo importante na Arena do Grêmio.