CBF revela áudio do VAR após lance polêmico em jogo do Vitória

Árias e Lucas Halter em lance de pênalti pedido pelo Fluminense - Foto: Reprodução

Após o empate entre Vitória e Fluminense, na noite deste domingo, 20, a arbitragem foi muito criticada pelo treinador Renato Gaúcho a respeito de um possível pênalti sofrido por Arias, aos 27 minutos do segundo tempo, e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira, 21, o áudio do VAR da partida

Na interpretação da arbitragem de vídeo, o puxão do zagueiro Lucas Halter "não impacta" o jogador do Flu no lance. No áudio, é possível ouvir que o árbitro Matheus Delgado Candançan afirma que "teve um contato de agarrão", mas ele não considerou faltoso.

O VAR analisa a jogada e ratifica a interpretação do campo. Na cabine, estavam Marcio Henrique de Gois e a assistente Amanda Matias Masseira.

Em campo, o Leão buscou um importante ponto após sair atrás no placar. O gol rubro-negro na partida foi marcado pelo atacante Lucas Braga, jogador que deu a volta por cima após sofrer críticas da torcida.